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Производители продуктов просят правительство запретить торговым сетям перепродажу товаров мелким магазинам

22 января 2019 11:28
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Производители продуктов просят правительство запретить торговым сетям перепродажу товаров мелким магазинам
По их мнению, крупные ретейлеры покупают у них продукты оптом с большими скидками, а затем продают их небольшим магазинам.

Таким образом, часть продуктов обходится покупателю дороже. Лайф разбирался, как продавцы накручивают ценники и что делать, чтобы не переплачивать в магазинах.

В понедельник стало известно, что крупные производители обратились в правительство с просьбой запретить торговым сетям перепродавать их товар. Дело в том, что при закупке больших партий сетевики получают скидку в 30–50%. Предполагается, что этот товар будет дешевле и для покупателя. Только вот ретейлеры часть полученных продуктов перепродают небольшим магазинчикам. Естественно, без скидки. В итоге там покупатели получают товар по более высокой цене. Поставщики отмечают, что таким образом ретейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, увеличивая долю на рынке. И делают это в обход существующего ограничения — их доля должна составлять не более 25% всех магазинов для каждого муниципалитета.

— У сетевых ретейлеров, имеющих хорошие преимущества, всегда возникает соблазн поднять маржинальность бизнеса за счёт продаж мелких партий небольшим магазинам. В своих же собственных магазинах они "играют" с ценами: то дают скидки на определённое время, то их отменяют, — рассказал Лайфу независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Потребители же предпочитают всё необходимое покупать в одном крупном магазине, где ассортимент пошире, нежели посещать один или несколько маленьких. По словам эксперта, сходная ситуация бывает и в торговле металлопрокатом: сетевой трейдер приобретает крупную партию на металлургическом комбинате, потом её "дробит" и частично сам продаёт, частично отгружает с наценкой мелким игрокам.

Чтобы не переплачивать за торговые хитрости ретейлеров, сначала придётся потратить время. Леонид Хазанов рекомендует пройтись по нескольким близлежащим магазинам и сравнить ценники одного и того же товара. Если действительно поставить цель сэкономить, то можно заметить, что одни товары выгоднее покупать в одном магазине, а другие — в другом. Ведь каждый ретейлер делает ставку на какие-то товарные группы. В результате получается, что у одних — дешевле и лучше овощи, а у других — выгоднее брать мясо.

— Не переплачивать за продукты питания, да и вообще любые товары, можно, на мой взгляд, сравнивая цены в разных магазинах вне зависимости от их масштаба. Конечно, данный подход требует времени и сил, зато позволяет промониторить стоимость одного и того же товара в различных точках. Хочу отметить, что подчас цены на идентичные товары, например питьевую воду в пластиковой упаковке, существенно различаются в расположенных по соседству магазинах, принадлежащих общей компании, — поделился советом независимый эксперт.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев считает, что сетевые ретейлеры не преследуют цель обмануть покупателя. В их планы входит заработать как можно больше в условиях снижающегося потребительского спроса.

— Также надо понимать, что любые административные запреты, тем более в столь "рыночной" сфере, как продуктовый ретейл, несут в себе немало негативных моментов. Прямые запреты в этой сфере однозначно вредны. Не говоря уже о том, что ретейлеры всё равно найдут способы их обойти. Так что разумным выглядела бы разработка каких-либо взаимоприемлемых мер, одинаково учитывающих интересы и производителей, и ретейлеров, но не наносящих вред самой идее свободы предпринимательства, а также правам и свободам конечного потребителя, — рассказал Лайфу Алексей Коренев.

Ретейлеры сейчас занимаются не только перепродажей товаров маленьким магазинам. Они активно работают над тем, как повысить прибыль от продажи в своих магазинах. В первую очередь, устраивая многочисленные акции. Самое пристальное внимание надо обращать на акции "Два по цене одного" или "Третья покупка в подарок". На самом деле магазины учитывают в акциях себестоимость всех товаров. Часто так бывает, что, если присмотреться, окажется, что покупка не так выгодна, как кажется.

К тому же с помощью акций магазины заставляют покупателя брать ненужные товары. Допустим, человек пришёл в магазин за хлебом, а увидел акцию "Три шоколадки по цене двух". И вот уже чек увеличился на 150 рублей. Причём часто в акциях участвуют совсем не бюджетные продукты.

Ещё одна уловка — чек со скидкой, который действует при покупке на какую-то крупную сумму в течение короткого времени. Тут делается ставка на психологию покупателя. Человек интуитивно идёт в магазин и старается взять побольше, чтобы получить скидку. И уже неважно, что в другой ситуации он мог просто не пойти в магазин или пошёл бы, но купил в два раза меньше товаров. Так магазины увеличивают средний чек.

Фото: pixabay.com
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