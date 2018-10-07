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Новости /  В стране  

Президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет

7 октября 2018 10:36
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Президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет
Он отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 7 октября, отмечает день рождения, российскому лидеру исполняется 66 лет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Имя по крайней мере одного гостя известно — это бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, сообщивший на своей странице в "Фейсбуке", что вылетел на день рождения к своему другу Владимиру Путину, пишет Лайф.

Ранее Лайф рассказывал, как российский президент праздновал дни рождения последние десять лет. Он играл в хоккей, отдыхал в тайге. Однако часто в этот день Владимир Путин занят работой и даже международные звонки с поздравлениями не ограничиваются только праздничной тематикой.


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