Представители России, Ирана и Турции соберутся в Сочи
30 июля 2018 09:16
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Представители стран – гарантов перемирия в Сирии- России, Ирана и Турции- соберутся сегодня в Сочи для рассмотрения вопросов формирования сирийского конституционного комитета, обстановки в зонах деэскалации, а также гуманитарного досье, включая укрепление мер доверия и возвращение беженцев. Об этом сообщили в российском МИДе.
Предыдущие девять встреч по Сирии в астанинском формате проходили в столице Казахстана, решение же провести десятый раунд в Сочи связано с желанием придать процессу новое измерение, "сместив немного акцент в большей степени на политическую и гуманитарную составляющую, отметил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает Радио Маяк.
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