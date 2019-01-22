Предложено продавать невозвратные билеты в плацкарт и общие вагоны
22 января 2019 10:00
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В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт и общие вагоны, сообщает газета «Известия».
Напомним, ранее в России началась продажа билетов по специальному "невозвратному" тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения, где тариф устанавливают железнодорожники.
Между тем в плацкарте и общих вагонах, так называемом регулируемом сегменте, где тариф устанавливает государство, невозвратных билетов пока нет.
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