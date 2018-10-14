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Новости /  В стране  

Православные верующие сегодня отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2018 09:44
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Православные верующие сегодня отмечают Покров Пресвятой Богородицы
На Руси Покров знаменовал собой завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы.

Православные верующие сегодня отмечают один из самых почитаемых церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. По случаю праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых в Минске.

Вместе с духовенством и прихожанами он будет молиться о многомиллионной пастве Русской православной церкви и сохранении единства православия.

На Руси Покров знаменовал собой завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы, хозяева начинали готовить жилище к холодам. Покров также ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому с наступлением праздника начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми, сообщает Радио Маяк.
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