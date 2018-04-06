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Новости /  В стране  

Православные христиане отмечают Страстную пятницу

6 апреля 2018 08:58
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Православные христиане отмечают Страстную пятницу
Праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году отмечается 8 апреля.

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу – самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение в храме Христа Спасителя. Согласно традиции Русской церкви, великую вечерню обычно служат в два часа дня – около того времени, когда Христос умер на кресте. Чин погребения, совершаемый, как правило, в 5 или 6 часов вечера, символизирует траурную процессию ко Гробу Господню – когда ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Богородицы и жен-мироносиц шли от горы Голгофы до погребальной пещеры и несли на руках снятого с креста Спасителя.

Праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в этом году отмечается 8 апреля.

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