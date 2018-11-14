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Правительству предложили заменить тело Ленина в Мавзолее копией

14 ноября 2018 13:42
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Правительству предложили заменить тело Ленина в Мавзолее копией
Поступил запрос сформировать специальную комиссию.

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разместить копию тела Владимира Ленина в Мавзолее, а настоящие останки вождя пролетариата предать земле. Соответствующее обращение политик направил в правительство РФ.

Как передает RT, Петров попросил кабинет министров сформировать специальную комиссию, которая займется разрешением споров вокруг тела Ленина.

Сам депутат придерживается мнения, что останки покойного вождя необходимо захоронить в соответствии с завещанием политика, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году. При этом в Мавзолее, по его словам, можно разместить точную восковую или резино-полимерную копию тела вождя, пишут "Известия".

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — отметил парламентарий.

В декабре 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал не допустить захоронения тела Владимира Ленина.

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