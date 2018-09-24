Правительство выступило против возвращения курилок в аэропорты
24 сентября 2018 13:04
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Правительство дало отрицательное заключение на законопроект о возврате курилок в аэропорты. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Документ о возврате курилок в аэропорты внес депутат Госдумы Сергей Боярский. Его также поддержал Минтранс. В ведомстве согласились, что из-за отсутствия курилок страдают некурящие пассажиры. Это связано с тем, что курящие нарушают запрет и дымят в неположенных местах, пишет ФедералПресс.
Представители аэропортов также поддерживали идею. Так, в Шереметьево отмечали, что периодически в туалетах аэровокзала происходят задымления от непотушенных сигарет. А во Внуково до сих пор не демонтировали комнаты для курения.
Однако в итоге кабинет министров идею не одобрил. «По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».
Фото pixabay.com
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