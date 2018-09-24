Я нашел ошибку
Главные новости: 
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
За победу в конкурсе и профессиональное признание коллег будут бороться представители городов Отрадный, Самара, Тольятти, Красноярского и Большеглушицкого муниципальных районов Самарской области.
В финале областного конкурса «Профессиональное признание – 2018» выберут лучшего библиотекаря региона
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос предоставления лицам предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.
Принят комплекс мер по поддержке жителей Самарской области предпенсионного возраста
Андрей Олех также поделился дальнейшими творческими планами. В работе новый роман, но не о Безымянке, а о далеких исторических событиях – падении Волжской Булгарии.
В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представил заключительный роман трилогии о Безымянке
Участниками «Доброго урока» в этот день станут около 100 активных школьников города.
В Самаре пройдет самый добрый урок
По инициативе Дмитрия Азарова думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о сохранении мер социальной поддержки жителей региона
Суд обязал мужчину выплачивать на содержание ребенка ¼ часть всех видов заработка.
В Елховском районе отец-алиментщик оплатил долг, узнав о грозящей ему уголовной ответственности
Вблизи вулкана возникли трещину глубиной до 40 метров.
В Баку проснулся второй по величине в мире грязевой вулкан
сегодня  Понедельник, 24 сентября, 16:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  В стране  

Правительство выступило против возвращения курилок в аэропорты

24 сентября 2018 13:04
74
Правительство выступило против возвращения курилок в аэропорты
Минтранс и аэропорты поддерживали данное предложение.

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект о возврате курилок в аэропорты. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Документ о возврате курилок в аэропорты внес депутат Госдумы Сергей Боярский. Его также поддержал Минтранс. В ведомстве согласились, что из-за отсутствия курилок страдают некурящие пассажиры. Это связано с тем, что курящие нарушают запрет и дымят в неположенных местах, пишет ФедералПресс.

Представители аэропортов также поддерживали идею. Так, в Шереметьево отмечали, что периодически в туалетах аэровокзала происходят задымления от непотушенных сигарет. А во Внуково до сих пор не демонтировали комнаты для курения.

Однако в итоге кабинет министров идею не одобрил. «По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
525
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15401
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
568
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
777
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
812
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1121
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
734
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
816
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1817
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1277
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1409
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1363
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда