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Правительство возьмет продажи пива под жесткий контроль

18 марта 2019 13:08
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Правительство возьмет продажи пива под жесткий контроль.
Проекты нормативных актов должны поступить в кабмин до 1 августа 2019 года.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов поручил внести в правительство предложения об изменении законодательства, которые касаются продажи пива. Проекты нормативных актов должны поступить в кабмин до 1 августа 2019 года.

В ведомстве предлагают усилить контроль за оборотом пива, чтобы исключить продажу контрафакта. Также это поможет усилить контроль за запретом продажи алкоголя в ночное время. В настоящее время в государственный реестр ЕГАИС вносится только информация о поступлении пива в магазин, но при этом момент реализации повара на кассе в системе никак не отражается, пишет "ФедералПресс".

Помимо этого в Минфине предложили создать реестр, в который внесут всех производителей пива и пивных напитков. Если же производитель, который поставляет алкогольные напитки в магазины, значиться в реестре не будет, то его привлекут к ответственности, пишут «Ведомости».

Фото pixabay.com
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