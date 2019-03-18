Правительство возьмет продажи пива под жесткий контроль
18 марта 2019 13:08
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Глава Минфина РФ Антон Силуанов поручил внести в правительство предложения об изменении законодательства, которые касаются продажи пива. Проекты нормативных актов должны поступить в кабмин до 1 августа 2019 года.
В ведомстве предлагают усилить контроль за оборотом пива, чтобы исключить продажу контрафакта. Также это поможет усилить контроль за запретом продажи алкоголя в ночное время. В настоящее время в государственный реестр ЕГАИС вносится только информация о поступлении пива в магазин, но при этом момент реализации повара на кассе в системе никак не отражается, пишет "ФедералПресс".
Помимо этого в Минфине предложили создать реестр, в который внесут всех производителей пива и пивных напитков. Если же производитель, который поставляет алкогольные напитки в магазины, значиться в реестре не будет, то его привлекут к ответственности, пишут «Ведомости».
Фото pixabay.com
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