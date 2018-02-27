Правительство усовершенствовало механизмы реализации целевых программ
27 февраля 2018 11:56
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Механизмы разработки и реализации ведомственных целевых программ были усовершенствованы правительством РФ.
Как сообщается на сайте кабмина, в частности, была установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера. Также, согласно тексту документа, правительство упростило процедуру утверждения таких программ.
Отмечается, что постановление вносит изменения в ряд нормативных правовых актов правительства РФ, согласно которым установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера, а также упрощена процедура утверждения таких программ, пишет "ФедералПресс".
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