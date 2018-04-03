Правительство смягчило условия реструктуризации долгов регионов
3 апреля 2018 13:47
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Правительство РФ издало постановление "Об изменениях в порядке реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам". Им устанавливаются менее жесткие условия реструктуризации долгов регионов, которые по мнению кабмина, позволят "повысить устойчивость бюджетов субъектов, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли госдолга территории в сумме доходов ее бюджета".
Правилами реструктуризации задолженности было определено, что минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 г. предельные значения доли госдолга субъекта.
При этом в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января к фактическому уровню на 1 января 2017 г. доли долга субъекта более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 г. предусматривалась возможность установления доли госдолга региона на начало 2018-го со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли долга субъекта на 1 января 2017 г., но не выше ее фактического значения на конец прошлого года. Подписанным постановлением эта норма исключена, пишет СарБК.
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