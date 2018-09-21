Правительство России потратит 73,4 млрд рублей на создание специальной беспроводной сети для чиновников и силовиков
21 сентября 2018 09:29
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Скорее всего, ее оператором станет Tele2, говорится в одобренной редакции национальной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Ведомости».
Сеть будет работать на основе стандарта LTE-450, который позволяет использовать смартфон в режиме рации и передавать видеозаписи на высокой скорости. Сейчас в этом частотном диапазоне работает Tele2.
К большой вероятностью компания станет оператором новой сети, в противном случае государству придется забрать эти частоты у оператора. Об этой версии говорят и активные обсуждения перехода Tele2 под контроль государства, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
Ранее сообщалось, что государство потратит на реализацию законопроекта «Цифровая экономика» 1,267 трлн рублей до 2024 года, еще 1,524 трлн рублей придется вложить в проект бизнесу.
Самыми дорогими направлениями программы станет развитие сетей связи, в том числе 5G, а также внедрение платформ для работы с данными и их хранение. На эти цели в проекте документа заложено 627,9 млрд рублей. Далее следует развитие цифрового госуправления и обучение кадров для цифровой экономики — 233,1 млрд и 138,9 млрд рублей соответственно.
Фото pixabay.com
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