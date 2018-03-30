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Прах Мавроди предложили развеять в космосе

30 марта 2018 13:53
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Прах Мавроди предложили развеять в космосе
Основатель МММ скончался 26 марта в Боткинской больнице.

Российская компания SpaceWay предложила родственникам основателя МММ Сергея Мавроди организовать его похороны в космосе. Все расходы компания готова взять на себя.

«К сожалению, все мы смертны. И обмануть смерть не удавалось никому. Даже великому комбинатору Сергею Мавроди. Каким бы он ни был, но это была Личность, без преувеличения, космического масштаба. Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе», — говорится в сообщении.

В компании также выразили соболезнования родственникам Мавроди и попросили связаться с ними, если им интересно их предложение.

В описании услуг SpaceWay говорится, что прах помещается в специальную капсулу, после чего его поднимают на высоту в 30 км. Затем он будет развеян по космическому пространству.

Основатель МММ Сергей Мавроди скончался 26 марта в Боткинской больнице. По некоторым данным, причиной смерти стали одновременные перфорация язвы кишечника и острый инфаркт миокарда, пишут "Известия".

МММ, созданная Сергеем Мавроди, — самая известная в России финансовая пирамида. Она была создана в октябре 1992 года, а закрыта в 1997 году. После этого появилось несколько ее итераций. В 2003 году Мавроди был осужден на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими от его действий признаны 10 тыс. человек.

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