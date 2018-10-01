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Пожар полностью уничтожил мебельный центр в Иркутске

1 октября 2018 09:09
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Пожар полностью уничтожил мебельный центр в Иркутске Площадь возгорания составила 6 тыс 800 кв. метров.
Площадь возгорания составила 6 тыс 800 кв. метров.

Крупный пожар полностью уничтожил здание мебельного центра в Иркутске. Площадь возгорания в одном из крупнейших магазинов в городе "Мебель-сити", составила 6 тыс 800 кв. метров. Предварительно установлено, что пожар начался в одном из залов на втором этаже.

Как уточняется, тушение пожара внутри здания оказалось невозможным из-за обрушения металлических конструкций в результате их сильной деформации от высокой температуры. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются, передает Радио Маяк.
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