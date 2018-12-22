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Появился рейтинг самых популярных котов 2018 года

22 декабря 2018 10:14
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Появился рейтинг самых популярных котов 2018 года В число наиболее известных питомцев попал кот музея Эрмитаж.
В число наиболее известных питомцев попал кот музея Эрмитаж.

Система мониторинга СМИ «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг основывался на заметности событий с участием животных, о которых сообщали СМИ.

В число наиболее известных питомцев попал кот музея Эрмитаж по кличке Ахилл. Он прославился как прорицатель: сумел предсказать исход нескольких матчей чемпионата мира по футболу.
Второе место занял кот Бегемот из музея «Булгаковский дом». В 2018 году он стал жертвой похитителей, однако позднее ему удалось вернуться обратно.

Третье место досталось коту Мостику, который стал любимцем строителей Крымского моста. Питомец сам прошел всю автомобильную часть переправы.

Всего в рейтинг попали 10 котов. Среди них — кот-наркокурьер из Тульской области, кот-экстрасенс из Кемерово и бездомный кот из Майкопа.

Также внимание журналистов в 2018 году привлекли питомец Джулиана Ассанджа и сибирский кот, принадлежащий японскому губернатору, — его чиновнику подарил президент России Владимир Путин.

Кроме того, в списке оказался кот, который поет грузинские застольные песни, и итальянский зверь Джерри, получивший в наследство от своей хозяйки €30 тыс., пишут "Известия".

pixabay.com
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