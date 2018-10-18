"Потрясён их реакцией": Астронавта Хейга удивили российские спасатели
18 октября 2018 10:46
112
Американский астронавт Ник Хейг рассказал о высоком уровне подготовки российских спасателей, которые прибыли на помощь сразу после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".
По его словам, после приземления он вместе с российским космонавтом принял решение остаться в капсуле и ждать спасателей. А они появились всего спустя несколько минут.
— Я думаю, что никогда не осознавал, что у них есть три пары спасателей-парашютистов, которые спрыгнули к нам с самолёта, который кружил неподалёку, чтобы оказаться рядом с нами как можно скорее, — рассказал Хейг.
Он отметил, что был потрясён их реакцией, тем более что у спасателей 35 лет не было возможности отработать эту операцию на практике.
— То, как они отреагировали, показало, как серьёзно они относятся к своим обязанностям и работе, — добавил астронавт.
Напомним, ракета "Союз" должна была доставить 11 октября космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на МСК. Однако произошла авария. Экипаж эвакуировался и приземлился в капсуле в степи Казахстана.
Ранее Хейг высоко оценил действия российского космонавта Овчинина во время неудачного запуска ракеты, пишет Лайф.
Ник Хейг. Фото: © Пресс-служба Роскосмоса
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
331
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
396
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
373
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
781
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
646
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1038
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
675
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1102
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1147
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2240
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1660
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1836
Мероприятия