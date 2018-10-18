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Новости /  В стране  

"Потрясён их реакцией": Астронавта Хейга удивили российские спасатели

18 октября 2018 10:46
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Он рассказал, что помощь с неба прибыла спустя несколько минут после приземления капсулы "Союза".

Американский астронавт Ник Хейг рассказал о высоком уровне подготовки российских спасателей, которые прибыли на помощь сразу после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".

По его словам, после приземления он вместе с российским космонавтом принял решение остаться в капсуле и ждать спасателей. А они появились всего спустя несколько минут.

— Я думаю, что никогда не осознавал, что у них есть три пары спасателей-парашютистов, которые спрыгнули к нам с самолёта, который кружил неподалёку, чтобы оказаться рядом с нами как можно скорее, — рассказал Хейг.

Он отметил, что был потрясён их реакцией, тем более что у спасателей 35 лет не было возможности отработать эту операцию на практике.

— То, как они отреагировали, показало, как серьёзно они относятся к своим обязанностям и работе, — добавил астронавт.

Напомним, ракета "Союз" должна была доставить 11 октября космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на МСК. Однако произошла авария. Экипаж эвакуировался и приземлился в капсуле в степи Казахстана.

Ранее Хейг высоко оценил действия российского космонавта Овчинина во время неудачного запуска ракеты, пишет Лайф.

Ник Хейг. Фото: © Пресс-служба Роскосмоса
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