После землетрясения 1,2 тыс. заключенных сбежали из тюрем в Индонезии
1 октября 2018 12:12
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Около 1,2 тыс. заключенных сбежали из трех тюрем после мощного землетрясения в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Об этом сообщили в минюсте страны.
При этом в ведомстве полагают, что побег осужденных стал их попыткой спасения от удара стихии. «Я уверен, что заключенные сбежали из-за страха пострадать от подземных толчков. Очевидно, что для них это вопрос жизни и смерти», — приводит ТАСС комментарий представителя министерства.
Так, из тюрьмы в регентства Дунгала, где отбывали свой срок осужденные за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками, сбежали 343 человека. После землетрясения на территории пенитенциарного учреждения начался пожар. Еще около 100 заключенных сбежали из тюрьмы в провинции Центральный Сулавеси.
Серия землетрясений магнитудой более 7 по шкале Рихтера произошла в индонезийском городе вечером 28 сентября. Подземные толчки вызвали цунами, высота волн которого достигала 2 м, а к утру следующего дня было зафиксировано свыше сотни афтершоков. По последним данным, жертвами стихии стали более 1,2 тыс. человек, пишут "Известия".
Фото: REUTERS
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