Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
29 марта 2019 11:00
160
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…", - говорит Пореченков. "Он будет нам должен", - продолжает Охлобыстин.
Актеры обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше", после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: "Только Зеленский!".
Пореченков и Охлобыстин в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 38 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Тимошенко - 12,5%. Рейтинг Бойко составляет около 10%, пишет РИА Новости.
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках. "Ну, если он выиграет…", - говорит Пореченков. "Он будет нам должен", - продолжает Охлобыстин.
Актеры обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше", после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: "Только Зеленский!".
Пореченков и Охлобыстин в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 38 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Тимошенко - 12,5%. Рейтинг Бойко составляет около 10%, пишет РИА Новости.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
160
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
2897
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4705
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
535
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
815
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
781
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
363
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1001
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1025
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1997
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2268
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1354
Мероприятия