Пользоваться мессенджерами смогут только владельцы телефонных номеров
6 ноября 2018 09:10
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Пользоваться мессенджерами смогут только владельцы телефонных номеров, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова. По его словам, у сотового оператора будет 20 минут на проверку данных пользователя, указанных в профиле. В случае совпадения данных оператор будет обязан сделать пометку, что абонент пользуется тем или иным приложением.
Сервисы отправки сообщений будут присваивать пользователям уникальные идентификационные коды, которые пополнят базу данных операторов. За неисполнение этих правил для владельцев мессенджеров будет предусмотрена административная ответственность.
Фото pixabay.com
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