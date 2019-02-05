Половина россиян перешла на оплату банковскими картами
5 февраля 2019 11:54
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В январе 2019 года впервые в России доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Чаще всего карты используют в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске, реже всего — в Тольятти, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование оператора контрольно-кассовой техники "Такском".
Компания проанализировала 11 миллиардов чеков и выяснила, что уже половина россиян перешла на покупки с помощью банковских карт. При этом ещё в 2017 году "пластиком" предпочитали расплачиваться 40% жителей страны, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%.
Россияне стали чаще платить картами за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания, а также за различные услуги.
При этом количество пластиковых карт в прошлом году, наоборот, несколько снизилось. Это значит, что повысилась именно интенсивность их использования, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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