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Полиция возбудила дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot

16 июля 2018 11:00
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Полиция возбудила дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot
Инцидент с участием Pussy Riot произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Московские полицейские возбудили в отношении выбежавших на поле во время финала чемпионата мира участников группы Pussy Riot административные дела. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

Административные протоколы касаются нарушений молодыми людьми «правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а также незаконного ношения полицейской формы

Инцидент с участием Pussy Riot произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу. На нем встретились сборные Хорватии и Франции, игра состоялась в «Лужниках». На 52-й минуте матча на поле в полицейской форме выбежали четыре человека — три девушки и один молодой человек. Для того чтобы вывести их, игру пришлось приостановить на две минуты. Позже группа Pussy Riot заявила, что на поле выбежали именно ее участники, пишет РБК.

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE


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