Подозреваемым в домашнем насилии запретят приближаться к пострадавшим
6 декабря 2018 13:13
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Депутаты Государственной думы предлагают запретить обвиняемым в домашнем насилии приближаться к пострадавшим. Этот пункт станет основным в законопроекте о профилактике о семейно-бытовом насилии.
Для получения охранного ордера пострадавший или его родственники должны написать заявление в полицию. За нарушение условий ордера будут привлекать к административной ответственности.
Законопроект включает определение понятий «семья», «семейно-бытовое насилие» и «близкие лица», которых до этого не было в законодательстве, рассказала член партии «Единая Россия» Оксана Пушкина журналисту «РБК».
Работа над законопроектом стартовала в начале 2018 года. В работе также принимают участие Ирина Роднина, Татьяна Касаева и Елена Вторыгина.
Напомним, преступники-террористы, которые совершают теракт, содействуют террористам, посягают на жизнь государственного деятеля отправятся отбывать наказание не в колонию, как сейчас, а в тюрьму. Изменения коснутся также тех, кто пропагандирует радикальные взгляды и убеждения. Новый законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России». Планируется, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ. Этот документ не предусматривает дополнительных расходов из бюджета, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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