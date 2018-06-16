По данным СМИ, правительство может смягчить пенсионную реформу
16 июня 2018 10:52
О том, что Управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, опасаясь возможных протестов, газете «Ведомости» рассказали два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы.
Среди вариантов смягчения собеседники издания называют возможное снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.
Один из источников газеты уверен, что смягчение параметров реформы определенно произойдет. Он называет это «стандартным ходом» — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.
В минувший четверг премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Как рассчитывает правительство, повышение пенсионного возраста позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тыс. руб. (в последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 руб. в год).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, комментируя предложения правительства о повышении пенсионного возраста, заявил, что глава государства в этом не участвует. Объясняя, почему правительство пошло на повышение пенсионного возраста вопреки прежним обещаниям президента не делать этого, Песков заявил, что обстоятельства изменились. Он напомнил, что соответствующие заявления Путин делал 13 лет назад, пишет РБК.
«Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — сказал Песков, добавив, что есть еще фактор продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
0
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия