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По данным СМИ, правительство может смягчить пенсионную реформу

16 июня 2018 10:52
По данным СМИ, правительство может смягчить пенсионную реформу
Это может произойти после того, как выяснят реакцию населения на реформу.

О том, что Управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, опасаясь возможных протестов, газете «Ведомости» рассказали два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы.

Среди вариантов смягчения собеседники издания называют возможное снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Один из источников газеты уверен, что смягчение параметров реформы определенно произойдет. Он называет это «стандартным ходом» — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.

В минувший четверг премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Как рассчитывает правительство, повышение пенсионного возраста позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тыс. руб. (в последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 руб. в год).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, комментируя предложения правительства о повышении пенсионного возраста, заявил, что глава государства в этом не участвует. Объясняя, почему правительство пошло на повышение пенсионного возраста вопреки прежним обещаниям президента не делать этого, Песков заявил, что обстоятельства изменились. Он напомнил, что соответствующие заявления Путин делал 13 лет назад, пишет РБК.

«Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», — сказал Песков, добавив, что есть еще фактор продолжительности жизни. Все это, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.
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