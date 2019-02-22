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План выполнения поручений Путина подготовят к 18 марта

22 февраля 2019 09:11
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План выполнения поручений Путина подготовят к 18 марта В центре внимания – социальный блок.
 В центре внимания – социальный блок.

Госдума и правительство подготовят план выполнения поручений, которые Владимир Путин обозначил в ежегодном послании Федеральному Собранию, к 18 марта. В центре внимания – социальный блок. Думскую рабочую группу по реализации положений послания возглавил первый вице-спикер Александр Жуков. По его словам, все законы по вопросам, которые обозначил глава государства, могут быть приняты в течении весенней сессии.

В парламенте сообщили, что на заявленные меры пойдут средства из дополнительных источников, а не из действующего бюджета, передает Радио Маяк.
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