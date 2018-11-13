Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
13 ноября 2018 16:38
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство будет реагировать на недовольство владельцев независимых АЗС, которые не согласны с условиями о заморозке цен на бензин, пишут "Известия".
Он также отметил, что это рабочий момент, который был обозначен на встрече президента с правительством концептуально.
31 октября правительство заключило с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года. Козак отметил 12 ноября, что к настоящему моменту цены уже удалось зафиксировать.
Фото pixabay.com
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