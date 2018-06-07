Перед прямой линией россияне отправили Путину больше 1,7 миллиона вопросов
7 июня 2018 12:54
Количество вопросов, поступивших перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,7 миллиона.
По состоянию на сегодняшнее утро на прямую линию поступило больше миллиона звонков, почти 400 тысяч СМС, а также более 40 тысяч ММС-сообщений. Через приложение в формате видео пришло более 13 тысяч обращений, посредством видеодиалогов отправлено более 6600 вопросов.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным начнется сегодня в 12:00 по Москве
При этом будет использован новый формат. Президент сможет общаться с губернаторами и членами правительства в режиме конференц-связи. Новый формат будет использоваться, когда президенту понадобится задать вопрос чиновнику в ответ на обращение или жалобу граждан.
Главам регионов рекомендовали находиться на рабочих местах и смоьреть прямую линию.
Кроме того прямая линия пройдет без аудитории в студии. Это сделано для того, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, пишет "ФедералПресс".
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