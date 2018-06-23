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Останки неизвестного животного нашли в гробнице императора Китая

23 июня 2018 09:17
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Останки неизвестного животного нашли в гробнице императора Китая
В результате раскопок вместе с человеческими останками были найдены скелеты нескольких животных.

Ученые обнаружили останки неизвестного животного в императорской гробнице Китая.

Археологи изучали захоронение бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259–210 годы до н. э.) в провинции Шэньси. В результате раскопок вместе с человеческими останками были найдены скелеты нескольких животных.

При этом череп одного из них исследователи идентифицировать не смогли, передает телеканал «360». В итоге британские ученые предположили, что он принадлежал виду гиббонов, который назвали Junzi imperialis, пишут "Известия".

Фото: Global Look Press/Paola Visone

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