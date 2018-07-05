Орленка в Московском зоопарке назвали в честь голкипера сборной России по футболу
5 июля 2018 11:00
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Недавно появившегося на свет в Московском зоопарке степного орла назвали в честь голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, птенец вылупился чуть больше месяца назад. Орленок уже окреп и сменил пух на взрослое оперение.
Именную табличку установят на вольере, где содержится птица, после окончания ЧМ-2018, сообщает портал мэра Москвы.
В зоопарке отметили, что маленький хищник уже питается самостоятельно. В его рацион входит мясо перепелов и мелких грызунов, которое ему приносят родители. Через пару недель птенец начнет покидать гнездо и осваивать вольер. Тогда его смогут увидеть посетители зоопарка.
Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды», пишут "Известия".
Фото: TASS/Wang Yuguo
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