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Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2018 год

22 марта 2018 13:25
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Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2018 год
В новый Перечень включено более 1120 марок и моделей.

На сайте Минпромторга России опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей для расчета транспортного налога за 2018 год. В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска автомашины.

В новый Перечень включено более 1120 марок и моделей (версий) автомобилей, таких как «BMW 340i xDrive Гран Туризмо», «Hyundai Genesis G90 Royal», «Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C». В прошлом году Перечень включал 909 позиций, ранее, в 2016 году, – 708.

Расчет транспортного налога в соответствии с актуализированной информацией для физических лиц будет проводиться в 2019 году при рассылке налоговых уведомлений. Организации, на балансе которых находятся автомобили из Перечня, рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и уплачивают авансовые платежи по налогу в течение 2018 года.

Повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости, определённой в соответствии с приказом Минпромторга России от 28.02.2014 № 316 «Об утверждении Порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации», сообщается на сайте УФНС РФ.

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