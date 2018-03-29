Оптовые цены на бензин почти достигли рекордов 2012 года
29 марта 2018 10:14
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Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 28 марта достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года, говорится в сообщении некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (СПТР, объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России), поступившем в РБК.
АИ-92 на московских базисах стоил в среду 45,39 тыс. руб. за 1 т, а АИ-95 — 47,216 тыс. руб. за 1 т, что меньше исторических максимумов всего на несколько десятков рублей. С начала марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,84%, а с начала года — на 8,84%. АИ-95 подорожал на 9,53 и на 11,96% соответственно.
«СПТР выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так и на АЗС, и для конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей», — говорится в сообщении совета. По его данным, в некоторых регионах уже наблюдается дефицит на АЗС, поэтому владельцы независимых сетей заправок вынуждены торговать топливом в убыток или с минимальной прибылью.
По данным «Аналитики товарных рынков» (АТР), доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге, отдельных регионах Урала и Сибири стала отрицательной и даже в Москве приблизилась к критической. За вычетом операционных расходов — на зарплату, хранение топлива, его перевозку и т.д. в 4 руб. на литр — столичные АЗС, по расчетам экспертов АТР, зарабатывают всего 0,8 руб. на литре бензина при доходности в 12,3%. Средняя цена бензина АИ-92 на московских АЗС 25 марта составила 38,6 руб. за литр при цене оптовой закупки на бирже в 33,8 руб. (в пересчете на стоимость литра бензина). В Екатеринбурге при розничной стоимости бензина 37 руб. за литр за вычетом операционных расходов владельцы заправок получают 0,8 руб. убытка.
«За последние полтора месяца бензин в мелком опте стал дороже на два руб. за литр, разница этой цены с розничной у нас составляет 1,5–2 руб. на литр при операционных расходах около трех руб. на литр, что ведет к прямому убытку торговли бензином», — подтвердил РБК руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. По его словам, компании вынуждены будут повышать цены на заправках на 1,5–2 руб. или закрываться. Независимую розницу спасет только рост продаж топлива на бирже, считает он.
Крупные нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производимого бензина и не имеют права резко увеличивать экспорт топлива, если это ведет к дефициту товара на внутреннем рынке. 19 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила «Сургутнефтегазу» предостережение, так как компания в феврале увеличила поставки бензина на экспорт, не удовлетворив потребности внутреннего рынка. Если компания не устранит замечания ФАС, ей грозит оборотный штраф до 15%. Представитель «Сургутнефтегаза» не стал комментировать предостережение службы.
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