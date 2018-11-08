Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменам избираться в Госдуму
8 ноября 2018 11:13
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил ввести для спортсменов запрет на избрание в Госдуму РФ, сообщает Znak.com.
Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.
«С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев. Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — написал он в своем блоге.
Тихонов посчитал, что спортсмены не принесли пользы в Госдуме, пишет «Спорт-экспресс». При этом в беседе с изданием он смягчился, по словам олимпийского чемпиона, он не против спортсменов в нижней палате в принципе.
«С большим уважением отношусь к спортивному прошлому наших депутатов. <...> Но что толку от того, что Журова там сидит? Что они за все это время приняли? И я хотел бы задать им еще один вопрос: почему они идут в Госдуму по партийным спискам, а не индивидуально? Да потому что не пройдет ни один!» — заявил он.
Он также заявил, что ему тоже предлагали избираться.
«Если народ их выберет — пожалуйста. Мне несколько регионов предлагали избираться, но мне некогда заниматься бездельем», — отметил бывший биатлонист.
«Другие члены Госдумы могут позавидовать»
Члену комитета Госдумы по спорту и президенту Федерации керлинга России Дмитрию Свищеву показалось, что такое предложение неуместно, пишет anews.com.
«На каком основании представителю какой-либо профессии можно запретить избираться в Госдуму? У нас есть закон, есть конституция, и все граждане, в том числе и спортсмены, имеют право избираться и быть избранными», – отметил он.
«Я горжусь, что работаю с великими спортсменами, которые сейчас представляют депутатский корпус Госдумы. На их плечах очень серьезный функционал. И тот опыт, который они получили, будучи спортсменами и тренерами, очень важен. На пленарных заседаниях и в работе со своими регионами они очень активны. Я смотрю, как работают Газзаев, Таймазов, Валуев, Фетисов, Третьяк и восхищаюсь ими. С их стороны столько законодательных инициатив, что многие другие члены Госдумы могут позавидовать», - добавил Свищев.
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