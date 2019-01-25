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Один из десяти россиян заявил о росте зарплаты в 2018 году

25 января 2019 12:57
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Один из десяти россиян заявил о росте зарплаты в 2018 году
В 2017 году о росте заработных плат сказали лишь 8% респондентов.

Каждый десятый стабильно работающий гражданин России заявил, что в прошлом году его зарплата увеличилась. Половина из них рассказали, что этот рост составил более 10%, сообщается 25 января на сайте исследовательского центра «Ромир».
Отмечается, что в 2017 году о росте заработных плат сказали лишь 8% респондентов. Однако в 2016 и 2015 годах этот показатель был выше — 13% и 18% соответственно.

При этом, если в 2015 году 26% россиян пожаловались на снижение зарплаты, в 2018 году количество таких сообщений уменьшилось до 6%.

Опрос проводился во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 1100 совершеннолетних респондентов.

Люди с рабочими специальностями могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2019 году. Такие выводы были сделаны российской компанией HeadHunter в результате анализа динамики зарплат в 2018 году.

В октябре 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами в реальном и номинальном выражении. По его словам, за год зарплаты россиян увеличились почти на 11%, на рост оказали влияние повышение МРОТа до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов президента, пишут "Известия".


pixabay.com
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