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Объявлен российский участник «Евровидения-2019»

8 февраля 2019 10:17
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Объявлен российский участник «Евровидения-2019» Им стал Сергей Лазарев.
Им стал Сергей Лазарев.

В 2019 году Россию на песенном конкурсе «Евровидение» представит Сергей Лазарев, сообщил 7 февраля телеканал «Россия».
В этом году «Евровидение» пройдет в израильском Тель-Авиве. Лазарев уже имеет опыт участия в конкурсе. Так, в 2016 году он занял третье место.

При этом российский исполнитель победил по итогам зрительского голосования. Два года назад правила «Евровидения» были впервые изменены, и помимо зрителей, судьбу участников решало жюри. Лазарев получил от судей крайне невысокие баллы.

Как и в прошлый раз, помогать российскому певцу с подготовкой к выступлению будут Филипп Киркоров и его греческие коллеги-композиторы, отмечает РЕН ТВ.
Помимо Лазарева, главным претендентом на участие от России ранее считался Александр Панайотов.

28 января стало известно, что Францию на международном песенном конкурсе в этом году представит андрогин марокканского происхождения Билала Хассани.

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая, пишут "Известия".


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