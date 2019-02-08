Объявлен российский участник «Евровидения-2019»
8 февраля 2019 10:17
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В 2019 году Россию на песенном конкурсе «Евровидение» представит Сергей Лазарев, сообщил 7 февраля телеканал «Россия».
В этом году «Евровидение» пройдет в израильском Тель-Авиве. Лазарев уже имеет опыт участия в конкурсе. Так, в 2016 году он занял третье место.
При этом российский исполнитель победил по итогам зрительского голосования. Два года назад правила «Евровидения» были впервые изменены, и помимо зрителей, судьбу участников решало жюри. Лазарев получил от судей крайне невысокие баллы.
Как и в прошлый раз, помогать российскому певцу с подготовкой к выступлению будут Филипп Киркоров и его греческие коллеги-композиторы, отмечает РЕН ТВ.
Помимо Лазарева, главным претендентом на участие от России ранее считался Александр Панайотов.
28 января стало известно, что Францию на международном песенном конкурсе в этом году представит андрогин марокканского происхождения Билала Хассани.
64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая, пишут "Известия".
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