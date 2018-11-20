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Новости /  В стране  

Объем «свободных денег» россиян сократился

20 ноября 2018 13:51
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Объем «свободных денег» россиян сократился
По мнению аналитиков, это связано с тем, что в прошедшем месяце на жизненно необходимые расходы россияне тратили больше, чем в сентябре.

В октябре сумма «свободных денег» в российских семьях сократился в среднем на 500 рублей. Однако в сравнении с показателями прошлых лет, оказался одним из самых высоких, пишет ФедералПресс.

Объем «свободных денег», оставшихся после оплаты всех первоочередных расходов, в среднестатистической российской семье снизился в октябре на 2,2 % или пятьсот рублей, составив 22 тысячи рублей.
По мнению аналитиков, это связано с тем, что в прошедшем месяце на жизненно необходимые расходы россияне тратили больше, чем в сентябре. Объем «свободных денег» варьируется в различных типах городов. Так, у жителей стотысячников после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных и транспортных услуг осталось в среднем 15,1 тысячи рублей – на тысячу меньше, чем в сентябре, в полумиллионниках – 23,2 тысячи рублей (на 400 рублей меньше сентября). В мегаполисах этот показатель в сравнении с сентябрьским изменился лишь на 28,5 тысячи рублей.
«Октябрьских «свободных денег» осталось в российских семьях чуть меньше, чем месяцем ранее благодаря выросшей покупательской активности и росту дефлятора. Иными словами, рост цен дает о себе знать», – отмечают исследователи.

Среднегодовое значение индекса составляет 23,1 тысячи рублей. При этом согласно проведенному анализу, объем «свободных денег» россиян в 2018 году является одним из самых высоких по сравнению с предыдущими годами, пишет nation-news.ru со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир», разработавший методику.
Аналитики предлагают соразмерить покупательскую способность «свободных денег» у населения через призму возможности приобретения на все эти средства водки – в текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 83 бутылки. Выше этот показатель был только в 2012 году, когда можно было купить 94 бутылки, и в 2008 году с 88 бутылками.


Фото pixabay.com

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