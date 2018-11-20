Объем «свободных денег» россиян сократился
20 ноября 2018 13:51
110
В октябре сумма «свободных денег» в российских семьях сократился в среднем на 500 рублей. Однако в сравнении с показателями прошлых лет, оказался одним из самых высоких, пишет ФедералПресс.
Объем «свободных денег», оставшихся после оплаты всех первоочередных расходов, в среднестатистической российской семье снизился в октябре на 2,2 % или пятьсот рублей, составив 22 тысячи рублей.
По мнению аналитиков, это связано с тем, что в прошедшем месяце на жизненно необходимые расходы россияне тратили больше, чем в сентябре. Объем «свободных денег» варьируется в различных типах городов. Так, у жителей стотысячников после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных и транспортных услуг осталось в среднем 15,1 тысячи рублей – на тысячу меньше, чем в сентябре, в полумиллионниках – 23,2 тысячи рублей (на 400 рублей меньше сентября). В мегаполисах этот показатель в сравнении с сентябрьским изменился лишь на 28,5 тысячи рублей.
«Октябрьских «свободных денег» осталось в российских семьях чуть меньше, чем месяцем ранее благодаря выросшей покупательской активности и росту дефлятора. Иными словами, рост цен дает о себе знать», – отмечают исследователи.
Среднегодовое значение индекса составляет 23,1 тысячи рублей. При этом согласно проведенному анализу, объем «свободных денег» россиян в 2018 году является одним из самых высоких по сравнению с предыдущими годами, пишет nation-news.ru со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир», разработавший методику.
Аналитики предлагают соразмерить покупательскую способность «свободных денег» у населения через призму возможности приобретения на все эти средства водки – в текущем году на все «свободные деньги» можно приобрести 83 бутылки. Выше этот показатель был только в 2012 году, когда можно было купить 94 бутылки, и в 2008 году с 88 бутылками.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
407
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
383
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
859
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
937
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
897
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
931
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
778
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
792
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1201
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1567
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1621
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2752
Мероприятия
В Самарской области на федеральной автодороге М5 «Урал» проводится тренировка по ликвидации транспортных заторов
20 ноября - единый день правовой помощи детям. В СО нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь