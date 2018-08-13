Новые санкции США для России – неприятно, но не смертельно
13 августа 2018 09:10
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Новые санкции США для нашей страны – это неприятно, но не смертельно. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьеву высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ослабление рубля из-за заявлений о возможных американских санкциях может привести к росту инфляции, но в пределах прогнозов Центробанка и правительства. Министр добавил, что темпы роста ВВП в 2019 году могут превысить рост экономики в текущем.
По словам Силуанова, Минфин не намерен предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов. Тем не менее, государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории нашей страны, заявил вице-премьер, министр финансов. Он отметил, что "знает таких бизнесменов, которые оказывают социальные виды поддержки", передает Радио Маяк.
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