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Новые правила обслуживания газового оборудования примут в Госдуме в феврале

5 февраля 2019 13:47
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Новые правила обслуживания газового оборудования примут в Госдуме в феврале
Поправки помогут дополнительно обезопасить жильцов МКД.

Госдума планирует принять в феврале законопроект о заключении единого договора на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. О необходимости ускорить принятие поправок зявили участники заседания дискуссионной площадки ЕР «Благополучие человека». Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко напомнил, что законопроект уже был принят в первом чтении.
«В феврале мы его обязательно примем окончательно. В этой позиции мы с Минстроем едины», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

После принятия документ будет передан обслуживающим организациям. Пахомов напомнил, что именно они просили принять поправки.

Предполагается, что внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование будут рассматривать как единое целое. Кроме того, управляющие компании и ТСЖ смогут от имени собственников заключать договоры на обслуживание такого оборудования в квартирах. Эксплуатирующие же организации будут не только осматривать газовые плиты и колонки в каждой квартире, но и делать заключения о работе, сроке службы и использовании оборудования. Сами парламентарии отмечают, что поправки помогут дополнительно обезопасить жильцов МКД, пишет "ФедералПресс".

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