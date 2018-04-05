Новая стратегия безопасности движения обернется новыми ограничениями для водителей
5 апреля 2018 12:43
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В начале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую стратегию безопасности движения вплоть до 2030 года. По ней планируется снизить количество погибших в ДТП с 13,4 человек на 100 000 населения до 4 человек на 100 000 населения в 2024 году, а к 2030 году достигнуть уровня нулевой смертности.
Для реализации стратегии в ГИБДД разработают план с определенными мерами. Уже есть черновой вариант этого документа. Он состоит из нескольких блоков. Так, предлагается изменить поведение участников движения, в том числе с помощью формирования положительного образа инспекторов ГИБДД.
Предлагается увеличить и количество дорожных камер. Еще одна предлагаемая мера – использование автомобильных «алкозамков». Эти устройства блокируют запуск автомобиля в случае, если воитель пьян (чтобы определить трезвость водителя, необходимо подышать как в алкотестер в специальный датчик).
Для повышения защищенности от ДТП предлагается предпринять ряд мер для использования родителями безопасных детских автокресел. Так, можно развивать систему проката автокресел, а также создать барьер, который бы заблокировал доступ на рынок дешевых и некачественных автокресел.
Часть документа посвящена совершенствованию улично-дорожной сети. Для этого предлагается увеличить количество перекрестков с круговым движением, т.к. именно такие перекрестки являются наиболее безопасными.
Также предлагается усложнить экзамены для водителей автобусов и мотоциклистов, вводить временные права для водителей-новичков. Временные права могут быть заменены на постоянные в случае, если у водителя нет серьезных нарушений ПДД.
В ГИБДД должны создать и утвердить план реализации стратегии безопасности в течение трех ближайших месяцев. Вероятно, что при создании документ будет сильно изменен, сообщает портал "Самарские водители".
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