Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 20 марта, 15:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/03:
USD 64.32
-0.35
EUR 73
-0.36
Искать
Новости /  В стране  

Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области

20 марта 2019 10:31
116
Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области
Бывшего гендиректора ММК сменил выходец из «Норникеля».

Президент Владимир Путин во вторник принял добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, пишут "Ведомости". В разговоре с ним Путин подчеркнул, что Текслер родился в Челябинске и это его «родной город», а также напомнил, что он возглавлял Норильск. «Для меня это действительно родной регион. Я там родился, вырос, — как в народе говорят, где родился, там и пригодился», — подтвердил теперь уже бывший замминистра.

Тогдашний гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Дубровский был назначен врио челябинского губернатора в январе 2014 г., а в сентябре того же года уверенно победил на выборах с результатом 86,4% голосов. Его губернаторские полномочия истекали осенью 2019 г.
Решающим аргументом в пользу отставки Дубровского стала проверка деятельности его администрации со стороны ФАС, говорит близкий к Кремлю человек, она, в частности, выявила нарушения при проведении региональных тендеров.
Текслер в 1990—2007 гг. занимал различные должности в «Норильском никеле», в 2008—2009 гг. был главой администрации Норильска, а в 2009—2013 гг. работал в структурах компании «Полюс золото». Заместителем министра энергетики он стал в 2013 г., а первым заместителем министра — в ноябре 2014 г.
В Челябинской области сильны протестные настроения и слабая вертикаль власти, говорит политолог Аббас Галлямов: «Главы районов ведут себя по отношению к обладминистрации без особого пиетета. Кроме того, там традиционно сильны независимые от губернатора элиты, особенно металлурги». По его мнению, аргумент в пользу Текслера — что он имеет опыт управления не только отраслями, но и территориями.
Отставка Дубровского — подтверждение того, что Кремль сделал выводы из проигрышей на губернаторских выборах — 2018: его не стали «тащить», в том числе из-за низких рейтинговых показателей, отмечает политолог Евгений Минченко: «На выбор в пользу Текслера, в частности, повлияло, что он выходец из этой области».
Дубровский был губернатором-середняком, считает политолог Михаил Виноградов.
Выходец из Магнитогорска не стал до конца своим в областном центре, но все же у него были лоббистские связи. Дубровский был в зоне риска, но не стопроцентной.
Михаил Виноградов
политолог
В условиях не самого блестящего выступления старых губернаторов на выборах-2018 Кремль старается провести максимально возможную ротацию тех, чьи полномочия истекают в 2019-м, добавляет эксперт.

О том, что очередная серия губернаторских отставок может начаться на этой неделе, ранее говорили «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. Кроме Дубровского среди основных кандидатов в отставники они называли губернаторов Марину Ковтун (Мурманская обл.), Александра Бердникова (Республика Алтай) и Юрия Берга (Оренбургская обл.), под вопросом и судьба Алексея Орлова (Калмыкия).

Фото pixabay.com 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
375
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
360
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
806
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
540
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1485
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
690
Весь список

Фоторепортажи
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
594
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1589
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1770
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
961
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
876
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1326
Весь список

Мероприятия
В Музее Модерна открылась уникальная выставка оловянных предметов, изготовленных фабрикой «Кайзер и Сыновья»
Самарский зоопарк отметит день рождения льва Цезаря
Самарский областной театр кукол приглашает на юбилей спектакля «Каштанка»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные