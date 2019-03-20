Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области
20 марта 2019 10:31
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Президент Владимир Путин во вторник принял добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, пишут "Ведомости". В разговоре с ним Путин подчеркнул, что Текслер родился в Челябинске и это его «родной город», а также напомнил, что он возглавлял Норильск. «Для меня это действительно родной регион. Я там родился, вырос, — как в народе говорят, где родился, там и пригодился», — подтвердил теперь уже бывший замминистра.
Тогдашний гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Дубровский был назначен врио челябинского губернатора в январе 2014 г., а в сентябре того же года уверенно победил на выборах с результатом 86,4% голосов. Его губернаторские полномочия истекали осенью 2019 г.
Решающим аргументом в пользу отставки Дубровского стала проверка деятельности его администрации со стороны ФАС, говорит близкий к Кремлю человек, она, в частности, выявила нарушения при проведении региональных тендеров.
Текслер в 1990—2007 гг. занимал различные должности в «Норильском никеле», в 2008—2009 гг. был главой администрации Норильска, а в 2009—2013 гг. работал в структурах компании «Полюс золото». Заместителем министра энергетики он стал в 2013 г., а первым заместителем министра — в ноябре 2014 г.
В Челябинской области сильны протестные настроения и слабая вертикаль власти, говорит политолог Аббас Галлямов: «Главы районов ведут себя по отношению к обладминистрации без особого пиетета. Кроме того, там традиционно сильны независимые от губернатора элиты, особенно металлурги». По его мнению, аргумент в пользу Текслера — что он имеет опыт управления не только отраслями, но и территориями.
Отставка Дубровского — подтверждение того, что Кремль сделал выводы из проигрышей на губернаторских выборах — 2018: его не стали «тащить», в том числе из-за низких рейтинговых показателей, отмечает политолог Евгений Минченко: «На выбор в пользу Текслера, в частности, повлияло, что он выходец из этой области».
Дубровский был губернатором-середняком, считает политолог Михаил Виноградов.
Выходец из Магнитогорска не стал до конца своим в областном центре, но все же у него были лоббистские связи. Дубровский был в зоне риска, но не стопроцентной.
Михаил Виноградов
политолог
В условиях не самого блестящего выступления старых губернаторов на выборах-2018 Кремль старается провести максимально возможную ротацию тех, чьи полномочия истекают в 2019-м, добавляет эксперт.
О том, что очередная серия губернаторских отставок может начаться на этой неделе, ранее говорили «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. Кроме Дубровского среди основных кандидатов в отставники они называли губернаторов Марину Ковтун (Мурманская обл.), Александра Бердникова (Республика Алтай) и Юрия Берга (Оренбургская обл.), под вопросом и судьба Алексея Орлова (Калмыкия).
Фото pixabay.com
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