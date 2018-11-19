Новая идентификация в мессенджерах сохранит тайну переписки
19 ноября 2018 11:53
110
Новые правила идентификации пользователей в мессенджерах не повлияют на тайну переписки. Такое мнение в своей авторской колонке для ТАСС высказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки — в ходе их исполнения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — отметил он.
При этом Жаров заметил, что в настоящее время мессенджеры предлагают пользователям мнимую анонимность, но на самом деле это не более чем маркетинговая уловка, пишут "Известия".
«Сейчас мессенджеры просят разрешение на доступ к вашей записной книжке. Открывая приложению доступ к контактам, вы разрешаете идентифицировать, кто из вашего списка контактов им пользуется. Таким образом, просто присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера», — рассказал глава Роскомнадзора.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
388
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
363
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
844
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
916
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
879
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
915
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
766
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
781
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1186
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1555
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1609
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2740
Мероприятия