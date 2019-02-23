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Небоскрёб — символ "Роскосмоса" может быть построен в форме ракеты

23 февраля 2019 11:03
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Небоскрёб — символ
Планируется, что новое здание будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро.

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме сверхтяжёлой ракеты. Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на презентации проекта.

— Архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева, — сказал глава корпорации.
По его словам, эскизы ещё не утверждены, но по задумке это может быть похожий на ракету сверхтяжёлого класса небоскрёб с пристройками в форме ступеней советской ракеты-носителя "Энергия". Рогозин подчеркнул, что дизайн ещё в стадии разработки, но во всех эскизах здание — символ "Роскосмоса" изображается в форме ракеты.
Рогозин также рассказал, что на территории центра появятся экспериментальные цеха и базовые кафедры ведущих вузов. Планируется, что новый центр позволит создать 20 тысяч рабочих мест для специалистов космической отрасли. Он может открыться уже через 3,5 года.
Создать Национальный космический центр "Роскосмосу" и правительству Москвы поручил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, пишет Лайф.

Фото: © "Роскосмос"
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