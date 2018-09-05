Названы причины повреждения обшивки корабля "Союз"
5 сентября 2018 12:26
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Микротрещина на российском пристыкованном к МКС корабле "Союз МС", ставшая причиной утечки воздуха, могла появиться ещё в подмосковном Королёве, а не на Байконуре. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" склоняется к мнению, что отверстие в обшивке "Союза" было сделано в цехе общей сборки кораблей. Теперь комиссией изучается книга с замечаниями по каждому выпущенному кораблю.
По словам другого инсайдера агентства, некоторые заводские сотрудники знали о существовании отверстия, так как ещё на Земле заделывали его специальным клеем.
Версию, что трещина в обшивке корабля случилась не на Байконуре, подтвердил и третий собеседник агентства.
— Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остаётся, — сказал он.
Напомним, падение давления воздуха на МКС обнаружили 30 августа. Поскольку микротрещина находилась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, ничто не помешало кораблю вернуться на Землю. Ранее сообщалось, что трещина появилась из-за попадания микрометеорита, однако впоследствии глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что повреждение корабля вызвано технологической ошибкой, пишет Лайф.
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