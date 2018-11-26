Названы города с самым высоким качеством жизни

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Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России, проведенных в 2018 году.Итоговый Индекс качества жизни в городах России построен на основании данных о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства, оценке работы городских властей, оценке населением удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.Исследования показали, что города с самым высоким качеством жизни населения – это:1. Тюмень,2. Грозный,3. Москва,4. Казань,5. Сочи,6. Екатеринбург,7. Санкт-Петербург,8. Череповец,9. Тула,10. Сургут,11. Краснодар,12. Калуга,13. Нижневартовск,14. Уфа,15. Нижний Тагил,16. Йошкар-Ола,17. Саранск,18. Красноярск,19. Хабаровск,20. Белгород.Награждение победителей Премии Финансового университета в области качества жизни состоится 27 ноября на V Международном форуме Финансового университета «Как попасть в пятерку».Фото pixabay.com