Названы города с самым высоким качеством жизни
26 ноября 2018 10:50
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Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России, проведенных в 2018 году.
Итоговый Индекс качества жизни в городах России построен на основании данных о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства, оценке работы городских властей, оценке населением удобства города для жизни, миграционных настроениях населения и самооценке жителями своего уровня дохода.
Исследования показали, что города с самым высоким качеством жизни населения – это:
1. Тюмень,
2. Грозный,
3. Москва,
4. Казань,
5. Сочи,
6. Екатеринбург,
7. Санкт-Петербург,
8. Череповец,
9. Тула,
10. Сургут,
11. Краснодар,
12. Калуга,
13. Нижневартовск,
14. Уфа,
15. Нижний Тагил,
16. Йошкар-Ола,
17. Саранск,
18. Красноярск,
19. Хабаровск,
20. Белгород.
Награждение победителей Премии Финансового университета в области качества жизни состоится 27 ноября на V Международном форуме Финансового университета «Как попасть в пятерку».
Фото pixabay.com
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