Названа причина снижения продолжительности жизни женщин
27 января 2019 10:19
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Чрезмерная физическая активность негативно сказывается на продолжительности жизни пожилых женщин, уверены специалисты из Медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах. Их выводы опубликовал портал МедикФорум.
В своем исследовании ученые проанализировали данные 20-летних наблюдений за здоровьем 8 тыс. мужчин и женщин старше 60 лет.
Выяснилось, что физическая активность более 1 часа в день полезна для первых и вредна для вторых.
Так, женщины, которые занимались спортом 30–60 минут в день доживали до 90 лет гораздо чаще, чем те, кто тренировался более часа.
Из общего числа испытуемых до 90 лет дожили 34% женщин и 17% мужчин, пишет РЕН ТВ.
При этом для мужчин большая физическая активность оказалась гораздо полезней.
Шансы дожить до 90 лет увеличивались у мужчин на 34%, если они занимались более получаса и на 38% при физической активности более 60 минут.
Ученые отметили, что женщинам для достаточно поддерживать физическую форму и вес, не перегружая себя нагрузками, так как это может привести к сокращению длительности жизни, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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