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Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

27 января 2019 10:19
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Названа причина снижения продолжительности жизни женщин
Для мужчин большая физическая активность оказалась гораздо полезней.

Чрезмерная физическая активность негативно сказывается на продолжительности жизни пожилых женщин, уверены специалисты из Медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах. Их выводы опубликовал портал МедикФорум.
В своем исследовании ученые проанализировали данные 20-летних наблюдений за здоровьем 8 тыс. мужчин и женщин старше 60 лет.

Выяснилось, что физическая активность более 1 часа в день полезна для первых и вредна для вторых.
Так, женщины, которые занимались спортом 30–60 минут в день доживали до 90 лет гораздо чаще, чем те, кто тренировался более часа.

Из общего числа испытуемых до 90 лет дожили 34% женщин и 17% мужчин, пишет РЕН ТВ.
При этом для мужчин большая физическая активность оказалась гораздо полезней.
Шансы дожить до 90 лет увеличивались у мужчин на 34%, если они занимались более получаса и на 38% при физической активности более 60 минут.

Ученые отметили, что женщинам для достаточно поддерживать физическую форму и вес, не перегружая себя нагрузками, так как это может привести к сокращению длительности жизни, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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