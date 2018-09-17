Назван самый популярный бензин в России
17 сентября 2018 09:02
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Эксперты провели онлайн-опрос и установили популярные виды топлива у россиян. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Почти каждый второй респондент из более чем 16 тысяч опрошенных выбирает бензин АИ-95. За ним расположился АИ-92, который предпочитает 30,2% опрошенных. В тройку лидеров попало дизельное топливо — его выбирает 10,4%.
На четвёртом месте оказался АИ-98 — ему отдаёт предпочтение 4,6% респондентов, сжиженным газом пользуется 3,3%, а сжатым — 0,9%. Иные же типы горючего использует 1,3% опрошенных, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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