Нацпроекты обойдутся стране в 5,5 триллиона рублей
14 ноября 2018 19:43
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Правительство РФ планирует направить более 5 триллионов рублей на реализацию национальных проектов в следующие три года. Во втором чтении проект бюджета будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы сегодня, 14 ноября.
В проекте федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на экономическую часть нацпроектов в целом будет выделено 840 млрд рублей. Сюда входит развитие цифровой экономики, повышение производительности труда, поддержка несырьевого экспорта и развитие малого и среднего бизнеса. Еще полтора триллиона направят на создание современной инфраструктуры, в том числе на строительство и ремонт автодорог, пишет "ФедералПресс".
Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 году составит 19,9 трлн рублей. В их числе дополнительные доходы от нефтегазовой отрасли. Расходы составят всего 18 трлн рублей, профицит – 1,9 трлн рублей. Прогнозируемый объем ВВП в следующем году превысит сто триллионов рублей при уровне инфляции, не превышающей 4,3 процента.
Фото: Pixabay.com
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