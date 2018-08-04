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Налог на добавленную стоимость вырос в России с 18 до 20 процентов
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Налог на добавленную стоимость вырос в России с 18 до 20 процентов

4 августа 2018 10:06
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Налог на добавленную стоимость вырос в России с 18 до 20 процентов Это предусматривает федеральный закон, который подписал президент Владимир Путин.
Это предусматривает федеральный закон, который подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, документ установил новые тарифы социальных взносов. Инициатором изменений в налогообложении выступило правительство.

По подсчетам кабинета министров, такой рост НДС должен увеличивать доходную часть федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства пойдут на выполнение так называемого майского указа президента.

Добавлю, новый закон сохранил льготы по налогу на добавленную стоимость. Ставка в размере 10% осталась для продовольственных (за исключением деликатесов), медицинских товаров, продукции для детей, а также периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.

Нулевые ставки до 1 января 2025 года будут действовать для внутренних межрегиональных пассажирских авиаперевозок, в частности, в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com
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