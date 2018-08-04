Налог на добавленную стоимость вырос в России с 18 до 20 процентов
4 августа 2018 10:06
92
Кроме того, документ установил новые тарифы социальных взносов. Инициатором изменений в налогообложении выступило правительство.
По подсчетам кабинета министров, такой рост НДС должен увеличивать доходную часть федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства пойдут на выполнение так называемого майского указа президента.
Добавлю, новый закон сохранил льготы по налогу на добавленную стоимость. Ставка в размере 10% осталась для продовольственных (за исключением деликатесов), медицинских товаров, продукции для детей, а также периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Нулевые ставки до 1 января 2025 года будут действовать для внутренних межрегиональных пассажирских авиаперевозок, в частности, в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
600
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
560
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1066
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
837
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
878
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1043
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1496
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1456
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3157
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2231
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3379
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
679
Мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»
Возраст спорту не помеха: на базе отдыха «Волжанка» состоится областная спартакиада среди лиц старшего возраста