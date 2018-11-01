Найдено решение по сдерживанию цен на топливо
1 ноября 2018 09:15
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Решение по сдерживанию цен на топливо найдено. Об этом объявил зампредседателя правительства Дмитрий Козак по итогам встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний.
Цены на бензин в оптовом сегменте будут зафиксированы на уровне июня – то есть до конца года они меняться не будут.
Кроме того, было достигнуто соглашение между правительством и нефтяными компаниями, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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