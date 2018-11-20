На самарском РКЦ "Прогресс" могут создать ракету, которая будет использовать двигатель РД-180
20 ноября 2018 10:47
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"Роскосмос" и Российский космический центр "Прогресс" планируют создать ракету с используемым США двигателем РД-180, заявил РИА Новости в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У меня есть задумка вместе с самарским центром "Прогресс" на одном из ближайших этапов выйти на создание ракеты-носителя, который будет использовать двигатель РД-180. Потому что это идиотизм не использовать этот двигатель. Он имеет уникальную безаварийную статистику — 85 пусков, отработанных, как говорится, за чужой счет. Бери и используй. Я такую задачу поставил — такая ракета будет создана", — сказал Рогозин.
Он также подчеркнул, что РД-180 "очень хорошая машина".
Фото pixabay.com
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