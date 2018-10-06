На курортах Сочи выпал снег
6 октября 2018 09:56
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На горных вершинах хребта Аибга в Сочи выпал снег, сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».
Отмечается, что снег прошел на вершинах 1900–2000 м, где температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.
В прошлом году первый снег на Аибге выпал уже 3 октября, в 2016 году — 24 сентября, пишет «РИА Новости».
На курорте отметили, что первый снег, скорее всего, растает уже через пару дней, однако сезон катания уже близко.
Фото pixabay.com
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