На Байконуре приступили к поиску отверстий в корпусе хранящихся на космодроме кораблей "Союз МС-10" и "Прогресс МС-11"
13 сентября 2018 10:38
122
Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Проводится расконсервация корабля "Союз МС-10" и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведён осмотр на предмет наличия в нём следов нештатного воздействия.
В режиме хранения корабль находился более полутора месяцев. Если никаких повреждений не обнаружат, пуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-10" состоится 11 октября.
Помимо этого, специалистами РКК "Энергия" проведена выгрузка из вагона и установка в стенд транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11", пуск которого намечен на 7 февраля 2019 года. После осмотра аппарат переведут в режим хранения. Начало его подготовки к пуску намечено на ноябрь 2018 года.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
312
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
452
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
579
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
966
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1777
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1154
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
472
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
582
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1531
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1095
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1175
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1138
Мероприятия